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    В Борчалы пройдет международный фестиваль "Единый Кавказ"

    Фестиваль символически проходит на территории Грузии, близ границ Армении и Азербайджана

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Международный фестиваль One Caucasus 2016 ("Единый Кавказ") пройдет в грузинской области Борчалы (регион Квемо-Картли).

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, фестиваль запланирован на 25-28 августа.

    Фестиваль символически проходит на территории Грузии, близ границ Армении и Азербайджана.

    В главной музыкальной части фестиваля запланированы концерты американской группы Huntertones, сенегальского исполнителя Pako Sarr, польско-алжирского музыканта Skadyktator и других музыкантов.

    Азербайджан на фестивале One Caucasus 2016 представят музыкальные коллективы Snails и Ahmedowsky Trio. Группа Ahmedowsky Trio состоит из гитариста Бабека Ахмедовского, бас-гитариста Магомеда Лятифли и Худаята Ахмедовского (ударные инструменты). 

    Фестиваль финансируется министерством культуры и охраны памятников Грузии, муниципалитетом Марнеули, правительством США, министерством культуры и национального наследия Польши, мэрией Варшавы и Французским институтом Грузии.

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