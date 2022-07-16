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Грузия о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси

Грузия о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси Укрепление мира и стабильности в регионе имеет большое значение в период особых вызовов в архитектуре безопасности мира.
В регионе
16 июля 2022 г. 22:48
Грузия о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси

Укрепление мира и стабильности в регионе имеет большое значение в период особых вызовов в архитектуре безопасности мира.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в программе ”Актуальная суббота“ в эфире Первого канала.

Он озвучил ожидания от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси: “Цель, прежде всего, заключается в достижении конкретных результатов между дружественными соседними странами. С другой стороны, наша цель - укрепить мир и стабильность в регионе Южного Кавказа путем совместной координации между тремя странами”.

Отвечая на вопрос о том, чем завершилась встреча азербайджанского и армянского коллег, глава МИД отметил, что международные переговоры не всегда заканчиваются конкретным результатом: “Сегодня состоялся первый этап переговоров, и самым важным здесь является создание прецедента и начало прямого диалога между двумя соседними странами”.

Министр отметил, что Тбилиси готов в будущем принять представителей двух соседних стран и помочь в решении конкретных вопросов, стоящих на их повестке дня.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Tbilisi görüşündən gözləntilərini açıqlayıb

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