Грузия не ведет переговоры по закупке российской вакцины

"Грузия ведет переговоры со всеми странами, которые производят вакцину от коронавируса, кроме России”.

"Грузия ведет переговоры со всеми странами, которые производят вакцину от коронавируса, кроме России”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".

По его словам, наряду с производителями ведется работа практически со всеми странами:

"Мы не сотрудничаем лишь с российской стороной, потому что у нас нет с ними дипломатических отношений".

Замминистра также сообщил, что в Индии подтверждено заражение коронавирусом двух граждан Грузии, их состояние взято под контроль.