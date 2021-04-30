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Грузия не ведет переговоры по закупке российской вакцины

Грузия не ведет переговоры по закупке российской вакцины "Грузия ведет переговоры со всеми странами, которые производят вакцину от коронавируса, кроме России”.
В регионе
30 апреля 2021 г. 17:42
Грузия не ведет переговоры по закупке российской вакцины
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"Грузия ведет переговоры со всеми странами, которые производят вакцину от коронавируса, кроме России”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".

По его словам, наряду с производителями ведется работа практически со всеми странами:

"Мы не сотрудничаем лишь с российской стороной, потому что у нас нет с ними дипломатических отношений".

Замминистра также сообщил, что в Индии подтверждено заражение коронавирусом двух граждан Грузии, их состояние взято под контроль.

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Версия на английском языке Georgia not to buy Russian vaccine
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Rusiya vaksini almayacaq

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