Грузия не рассматривает возможность участия в формате "3+3"

Власти Грузии не рассматривают возможность участия в переговорном формате "3+3".

Власти Грузии не рассматривают возможность участия в переговорном формате "3+3".

Как передает грузинское бюро Report, об этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сообщил российскому сенатору Григорию Карасину.

На встрече российская сторона поинтересовалась, каково отношение грузинской стороны к новому региональному консультационному механизму "3+3" и к конкретным мероприятиям в этом контексте. Зураб Абашидзе ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в указанной инициативе.