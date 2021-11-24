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Грузия не рассматривает возможность участия в формате "3+3"

Грузия не рассматривает возможность участия в формате "3+3" Власти Грузии не рассматривают возможность участия в переговорном формате "3+3".
В регионе
24 ноября 2021 г. 20:55
Грузия не рассматривает возможность участия в формате 3+3

Власти Грузии не рассматривают возможность участия в переговорном формате "3+3".

Как передает грузинское бюро Report, об этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сообщил российскому сенатору Григорию Карасину.

На встрече российская сторона поинтересовалась, каково отношение грузинской стороны к новому региональному консультационному механизму "3+3" и к конкретным мероприятиям в этом контексте. Зураб Абашидзе ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в указанной инициативе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan “3+3” təşəbbüsü ilə bağlı mövqeyini Rusiyaya çatdırıb

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