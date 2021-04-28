Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь

Грузовики выехали из Москвы 5 марта, а 28 марта грузинские пограничники наложили запрет на их движение, конфисковав документы водителей и на груз

Грузия не пропустила в Армению два следовавших из России грузовика и груженных бронежилетами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом пишут в армянской прессе и социальной сети Facebook.

Сообщается, что транспортные средства, перевозящие "гуманитарный груз", около месяца удерживаются в нейтральной зоне возле контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

Грузовики выехали из Москвы 5 марта, а 28 марта грузинские пограничники наложили запрет на их движение, конфисковав документы водителей и на груз.

По словам одного из водителей, задержавшие их грузинские пограничники отметили, что грузы имеют специальное назначение и для их провоза требуется разрешение от Министерства обороны Грузии.

В МИД Армении агентству "Sputnik Армения" сообщили, что ведется работа с соответствующими государственными структурами Грузии по скорейшему решению вопроса.

В Facebook появились видеокадры, на которых запечатлены грузовики и их груз, состоящий из пуленепробиваемых жилетов.