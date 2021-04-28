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Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь

Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь Грузовики выехали из Москвы 5 марта, а 28 марта грузинские пограничники наложили запрет на их движение, конфисковав документы водителей и на груз
В регионе
28 апреля 2021 г. 12:37
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
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Грузия не пропустила в Армению два следовавших из России грузовика и груженных бронежилетами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом пишут в армянской прессе и социальной сети Facebook.

Сообщается, что транспортные средства, перевозящие "гуманитарный груз", около месяца удерживаются в нейтральной зоне возле контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

Грузовики выехали из Москвы 5 марта, а 28 марта грузинские пограничники наложили запрет на их движение, конфисковав документы водителей и на груз.

По словам одного из водителей, задержавшие их грузинские пограничники отметили, что грузы имеют специальное назначение и для их провоза требуется разрешение от Министерства обороны Грузии.

В МИД Армении агентству "Sputnik Армения" сообщили, что ведется работа с соответствующими государственными структурами Грузии по скорейшему решению вопроса.

В Facebook появились видеокадры, на которых запечатлены грузовики и их груз, состоящий из пуленепробиваемых жилетов.

https://www.facebook.com/lyudmila.lr/posts/1133691257134598

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Версия на английском языке Georgia stops trucks with military cargo from Russia disguised as humanitarian aid from entering Armenia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Rusiyanın humanitar yardım adı altında göndərdiyi hərbi yükü Ermənistana buraxmayıb

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