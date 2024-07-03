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Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ

Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ Грузинская делегация не поддержала Бухарестскую декларацию с резолюциями, принятую ПА ОБСЕ в среду, так как она содержит неприемлемые для Грузии записи касательно выборов и поляризации.
В регионе
3 июля 2024 г. 20:35
Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ

Грузинская делегация не поддержала Бухарестскую декларацию с резолюциями, принятую ПА ОБСЕ в среду, так как она содержит неприемлемые для Грузии записи касательно выборов и поляризации.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал глава грузинской делегации Николоз Самхарадзе.

"Здесь наша позиция заключалась в том, что нельзя выделять отдельную страну, и если проблема существует, то это проблема не только Грузии, это проблема всей Европы и западного общества. В данном случае выделение Грузии было бы целенаправленной дискриминацией. В ОБСЕ 57 стран-членов, и во многих из этих стран в этом году состоялись выборы, а в восьми они должны пройти, кроме Грузии другие выборы не упоминались. Это несбалансированный подход", – заявил он.

В связи с призывом ОБСЕ позаботиться об искоренении поляризации он сказал, что поляризация есть и в США, Германии, Голландии и других странах-членах самой организации.

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