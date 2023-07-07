Грузия не намерена вести с высланным из Украины послом консультаций по поводу Саакашвили

Тбилиси не станет вести с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, никакие консультации по поводу грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

Тбилиси не станет вести с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, никакие консультации по поводу грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

"МИД Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом", — указал Дарчиашвили.

По его информации, посол уже покинул украинскую территорию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии, и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.