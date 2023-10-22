О нас

Грузия не будет участвовать во встрече в формате "3+3" в Тегеране

Грузия не будет участвовать во встрече в формате "3+3" в Тегеране Грузия не будет принимать участие во встрече 23 октября в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая пройдет в Тегеране.
В регионе
22 октября 2023 г. 20:56
Грузия не будет участвовать во встрече в формате 3+3 в Тегеране

Грузия не будет принимать участие во встрече 23 октября в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая пройдет в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

В МИД напомнили, что во встречах в данном формате страна никогда не принимала участие.

Отметим, что первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии.

На второй встрече с участием глав МИД в столице Ирана будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Tehranda “3+3” formatında keçiriləcək görüşdə iştirak etməyəcək

Другие новости из категории

В Турции столкнулись два автобуса, пострадали 28 человек
В Турции столкнулись два автобуса, пострадали 28 человек
22 октября 2023 г. 08:01
Тяжелое ДТП в Турции, погибли 3 человека, еще 11 получили ранения
ФотоТяжелое ДТП в Турции, погибли 3 человека, еще 11 получили ранения
22 октября 2023 г. 04:04
РФ атаковала ракетами Харьковскую область, есть погибшие и раненые
РФ атаковала ракетами Харьковскую область, есть погибшие и раненые
22 октября 2023 г. 01:02
В Турции произошла цепная авария, пострадали 10 человек
ФотоВ Турции произошла цепная авария, пострадали 10 человек
21 октября 2023 г. 23:53
Хикмет Гаджиев поделился фотографиями медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в Лачыне
Хикмет Гаджиев поделился фотографиями медвежонка, погибшего в результате взрыва мины в Лачыне
21 октября 2023 г. 21:40
Глава SETA: Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе
Глава SETA: Турция играет конструктивную роль в формировании политики на Южном Кавказе
21 октября 2023 г. 18:14
На границе Беларуси с ЕС образовался затор из 2 тыс. фур
На границе Беларуси с ЕС образовался затор из 2 тыс. фур
21 октября 2023 г. 17:49
Президент Турции и генсек НАТО обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Турции и генсек НАТО обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
21 октября 2023 г. 17:40
Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке
Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке
21 октября 2023 г. 17:08
В Армении задержали прибывшего из Стамбула подозреваемого в дезертирстве
В Армении задержали прибывшего из Стамбула подозреваемого в дезертирстве
21 октября 2023 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi