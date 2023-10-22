Грузия не будет участвовать во встрече в формате "3+3" в Тегеране

Грузия не будет принимать участие во встрече 23 октября в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая пройдет в Тегеране.

Грузия не будет принимать участие во встрече 23 октября в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая пройдет в Тегеране.

Как передает Report , об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

В МИД напомнили, что во встречах в данном формате страна никогда не принимала участие.

Отметим, что первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии.

На второй встрече с участием глав МИД в столице Ирана будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.