"Грузия назначит представителей по экономическим вопросам в стратегических странах".

Как сообщает грузинское бюро Report, этот вопрос обсудят сегодня в комитете по внешним связям парламента Грузии.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили представит на заседании комитета новый проект. Основная цель – усиление экономических связей с целевыми странами.

Председатель комитета по внешним связям Софо Кацарава сообщила, что представители по экономическим вопросам в стратегических странах Грузии будут осуществлять деятельность по привлечению в страну инвестиций.

Отметим, что в прошлом году министерство экономики и устойчивого развития Грузии объявило конкурс по назначению коммерческих атташе в США, Германии, Турции, Великобритании, ОАЭ и Китае. В декабре было принято решение заменить должность коммерческого атташе на представителя по экономическим вопросам.