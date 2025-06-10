Грузия назначила нового посла в США

11:50 Тамар Талиашвили назначена новым послом Грузии в США.

Новым послом Грузии в США назначена Тамар Талиашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, председатель парламента страны Шалва Папуашвили, поздравляя дипломата с этим назначением, отметил, что одобрение Администрацией президента США кандидатуры Талиашвили вселяет надежду на восстановления отношений между двумя странами.

"В первую очередь, хочу поздравить Тамар Талиашвили с назначением послом в США. Вы, вероятно, помните, что она была нашей коллегой в парламенте, успешно работала здесь. До этого она эффективно работала в Сакребуло и в Совете Европы. Очень важно, что Администрация президента США дала согласие на ее назначение послом", – отметил председатель парламента.

Папуашвили добавил, что это назначение открывает новые возможности для развития стратегического партнерства между Грузией и США, долго обсуждаемого и основанного на национальных интересах.

"Мы надеемся на восстановление сотрудничества, и кандидатура Тамар Талиашвили в качестве посла в США является наиболее подходящим выбором для этой цели", – подчеркнул он.