Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Грузия направила ноту протеста России через посольство Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по инициативе МИД Грузии состоялась встреча с послом Швейцарии в Грузии Гюнтером Бехлером.

"На встрече грузинская сторона предоставила послу исчерпывающую информацию по поводу незаконного размещения баннеров с указанием т.н. границы на прилегающей к селам Цителубани Горийского района и Орчосани оккупированного Ахалгорского района, близ центральной автомагистрали Тбилиси-Гори, и осудила провокационные действия России, целью которых является дестабилизация обстановки на месте", - говорится в сообщении МИД Грузии.

Швейцарской стороне также была передана нота протеста МИД Грузии и прошение передать ее России.

Напомним, разделительная линия в Цхинвальском регионе Грузии была передвинута на несколько сот метров вглубь грузинской территории, в результате часть нефтепровода Баку-Супса осталась на территории непризнанной Южной Осетии.

14 июля МИД России опроверг факт незаконного размещения баннеров.