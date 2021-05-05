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Грузия намерена восстановить турпоток из Азербайджана до допандемического уровня

Грузия намерена восстановить турпоток из Азербайджана до допандемического уровня Есть достаточно возможностей для расширения экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном
В регионе
5 мая 2021 г. 21:38
Грузия намерена восстановить турпоток из Азербайджана до допандемического уровня
Давид Залкалиани

"Есть достаточно возможностей для расширения экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Глава МИД подчеркнул, что определенные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, затруднили двустороннее экономическое сотрудничество: "Однако и Грузия, и Азербайджан готовы углублять это сотрудничество и повышать объем товарооборота между двумя странами".

По словам Залкалиани, существует ряд возможностей для сотрудничества в сфере туризма: "До пандемии турпоток из Азербайджана в Грузию находился на рекордном уровне. Мы хотим сохранять и повышать этот уровень".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan böyük turist axınını bərpa etmək niyyətindədir

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