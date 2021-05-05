Грузия намерена восстановить турпоток из Азербайджана до допандемического уровня

Есть достаточно возможностей для расширения экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном

"Есть достаточно возможностей для расширения экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Глава МИД подчеркнул, что определенные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, затруднили двустороннее экономическое сотрудничество: "Однако и Грузия, и Азербайджан готовы углублять это сотрудничество и повышать объем товарооборота между двумя странами".

По словам Залкалиани, существует ряд возможностей для сотрудничества в сфере туризма: "До пандемии турпоток из Азербайджана в Грузию находился на рекордном уровне. Мы хотим сохранять и повышать этот уровень".