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Грузия намерена укреплять боеспособность 

Грузия намерена укреплять боеспособность  Выступая на мероприятии, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила грузинских военных за службу
В регионе
29 апреля 2021 г. 13:03
Грузия намерена укреплять боеспособность 

"Наши усилия по укреплению вооруженных сил Грузии будут продолжены и впредь".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на торжественной церемонии, посвященной 30-летию создания вооруженных сил Грузии. Он отметил, что грузинская армия по праву снискала доверие общества.

Глава правительства пообещал активизировать усилия по укреплению сил обороны, внедрению стандартов стран-членов НАТО, модернизации вооружений, обеспечению военнослужащих и их семей достойными социальными условиями.

Выступая на мероприятии, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила грузинских военных за службу. "Профессионализм и уровень подготовки наших военнослужащих всегда удостаивались высоких оценок. Наши зарубежные партнеры всецело доверяют нашей армии".

Отметим, что ежегодно 30 апреля в Грузии отмечают День вооруженных сил. Дата выбрана неслучайно. В 1991 году именно в этот день в Грузии был объявлен первый официальный призыв в армию.

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Версия на английском языке Georgia to further strengthen army
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ordusunu daha da gücləndirəcək

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