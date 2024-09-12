Грузия намерена углублять торгово-экономическое сотрудничество с Китаем

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудил с главой Народного банка Китая Паном Гуншэном вопросы финансового сотрудничества между двумя странами.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудил с главой Народного банка Китая Паном Гуншэном вопросы финансового сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно информации, главными темами обсуждения на встрече стали укрепление сотрудничества и обмен опытом в финансовом секторе, вопросы денежно-кредитной политики, двустороннее и региональное сотрудничество в области платежных услуг, подписание меморандума о взаимопонимании между Нацбанком Грузии и Народным банком Китая, а также инвестирование в ценные бумаги.

Отметим, что сегодня глава ведомства Давиташвили принял участие в китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS). В ходе своего выступления он подчеркнул важность сотрудничества с Китаем в направлении торговли услугами, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь".

"Соглашение о свободной торговле является доказательством растущего стратегического партнерства между Грузией и Китаем, и мы планируем углублять это сотрудничество в будущем", - заявил он.