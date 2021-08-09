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Грузия надеется получить статус кандидата в члены ЕС к 2030 году

Грузия надеется получить статус кандидата в члены ЕС к 2030 году Власти Грузии планируют в 2024 году подать официальную заявку для членства в ЕС, а к 2030 году получить статус страны-кандидата в организации.
В регионе
9 августа 2021 г. 20:15
Грузия надеется получить статус кандидата в члены ЕС к 2030 году

Власти Грузии планируют в 2024 году подать официальную заявку для членства в ЕС, а к 2030 году получить статус страны-кандидата в организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани в беседе с телеканалом Imedi после представления 10-летнего плана развития внешней политики страны.

"У нас есть амбициозный план относительно того, чтобы в 2024 году подать официальную заявку для членства в ЕС, однако это будет первым шагом, за которым далее до 2030 года должны последовать действенные шаги для того, чтобы мы получили статус кандидата. Мы должны также достичь цели, чтобы открыть переговоры с Евросоюзом, в том числе и для гармонизации законодательной базы", - сказал глава МИД Грузии.

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Версия на английском языке Georgia hopes to get status of candidate for EU membership by 2030

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