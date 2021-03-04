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Грузия надеется на индийскую вакцину

Грузия надеется на индийскую вакцину На мировом рынке возник дефицит вакцин, а производители не смогли расширить производство для удовлетворения потребности
В регионе
4 марта 2021 г. 12:06
Грузия надеется на индийскую вакцину
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"С большой долей вероятности Грузия в ближайшее время приобретет индийскую вакцину".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, инфекционист Паата Имнадзе.

По словам инфекциониста, переговоры в связи с вакцинами продолжаются с Китаем и Западом:

"Одним из крупнейших производителей вакцин является Индия и есть большой шанс приобрести препарат у этой страны. К сожалению, европейские страны не могут получить достаточное количество вакцин, чтобы поделиться с нами".

П. Имнадзе отметил, что на мировом рынке возник дефицит вакцин, а производители не смогли расширить производство для удовлетворения потребности.

Грузия также ведет переговоры для ввоза в Грузию американской вакцины Novavax. Директор Тбилисского института инфекционных заболеваний Тенгиз Церцвадзе сказал, что в июне этого года Грузия запасется 1 млн доз данной вакцины.

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Версия на английском языке Georgia hopes to receive Indian COVID vaccines
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Hindistan vaksininə ümid edir

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