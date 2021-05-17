Грузия, Молдова и Украина подписали меморандум о работе по интеграции в ЕС

Меморандум будет способствовать трем странам достичь цели - членства в ЕС в течение следующего десятилетия.

Главы МИД Грузии Давид Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокой, которые сегодня прибыли с визитом в Киев, подписали со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подписание документа состоялось на совместном брифинге министров трех стран.

"Этот меморандум подтверждает наше намерение активно работать по направлению реализации европейской перспективы", - сказал Кулеба. По его словам, этот документ констатирует, что у трех стран "нет другой альтернативы интеграции в ЕС".

Министр иностранных дел Грузии также подтвердил намерение сторон "расширить политический диалог для интеграции в ЕС и достичь прогресса в этом вопросе".

По словам главы внешнеполитического ведомства Молдовы, меморандум будет способствовать трем странам достичь цели - членства в ЕС в течение следующего десятилетия.