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Грузия и Венгрия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в рамках межправительственного саммита

Грузия и Венгрия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в рамках межправительственного саммита В Будапеште состоялось второе заседание Грузино-Венгерской межправительственной комиссии под сопредседательством премьер-министров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана.
В регионе
11 июня 2025 г. 20:03
Грузия и Венгрия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в рамках межправительственного саммита

В Будапеште состоялось второе заседание Грузино-Венгерской межправительственной комиссии под сопредседательством премьер-министров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана.

Как сообщает Report, на встрече, в которой приняли участие члены кабинетов министров двух стран, обсуждался потенциал дальнейшего углубления отраслевых связей.

Была отмечена важность развития сотрудничества в таких областях, как энергетика и связь, окружающая среда и сельское хозяйство, оборона, правоохранительная деятельность, юстиция, здравоохранение, образование и культура.

Кобахидзе отметил важность дальнейшего углубления наряду с политическими отношениями торгово-экономических связей. По словам главы правительства, в этом направлении также есть хорошая динамика, однако есть потенциал для роста.

"Мы считаем, что развитие торгово-экономических отношений между нашими странами имеет большой потенциал. Мы заинтересованы в сотрудничестве по всем направлениям - в таких областях, как энергетика, связь, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, образование, культура, правоохранительная деятельность, юстиция, здравоохранение. Мы рады, что разрабатывается правовая база, которая касается партнерства между нашими странами, и мы готовы к максимальному сотрудничеству в этом направлении. Ваша поддержка имеет большое значение для нашей страны", - отметил Кобахидзе.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул важность межправительственного формата саммита. Орбан отметил, что столь тесное сотрудничество связывает Венгрию лишь с несколькими странами.

"Европейская экономика сейчас сильно страдает. Если у ряда стран экономический рост составляет более 1%, то ваш рост в 7% - это важное событие. Я знаю, что это действительно величайший результат ваших усилий. Всегда большая честь приветствовать и принимать вас в Венгрии", - отметил Орбан.

В рамках грузино-венгерского межправительственного саммита были подписаны соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и сельского хозяйства, инноваций и спорта. Документы подписали члены кабинетов министров двух стран. Премьер-министры двух стран подписали Декларацию саммита.

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