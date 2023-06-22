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Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности Руководитель аппарата Совета национальной безопасности Грузии Гиви Туманишвили и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглы подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере
В регионе
22 июня 2023 г. 19:40
Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности Грузии Гиви Туманишвили и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглы подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба аппарата грузинского Совбеза.

"Целью меморандума является углубление дружественных отношений и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Меморандум подразумевает развитие сотрудничества в вопросах национальной и международной безопасности; проведение консультаций по вопросам безопасности и обмен взглядами на разных уровнях", - говорится в сообщении.

Документ также предполагает проведение совместных семинаров, экспертных встреч, обмен опытом, добавили в аппарате грузинского Совбеза.

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