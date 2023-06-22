Грузия и Турция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности Грузии Гиви Туманишвили и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглы подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности Грузии Гиви Туманишвили и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглы подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба аппарата грузинского Совбеза.

"Целью меморандума является углубление дружественных отношений и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Меморандум подразумевает развитие сотрудничества в вопросах национальной и международной безопасности; проведение консультаций по вопросам безопасности и обмен взглядами на разных уровнях", - говорится в сообщении.

Документ также предполагает проведение совместных семинаров, экспертных встреч, обмен опытом, добавили в аппарате грузинского Совбеза.