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Грузия и Турция обсудили вопросы стабильности в регионе

Грузия и Турция обсудили вопросы стабильности в регионе Мир и стабильность остаются предпосылкой для долгосрочного развития и прогресса в регионе.
В регионе
16 июня 2022 г. 14:20
Грузия и Турция обсудили вопросы стабильности в регионе

Мир и стабильность остаются предпосылкой для долгосрочного развития и прогресса в регионе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с послом Турции в Грузии Фатмой Джерен Язган.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, отметили значимость поддержания мира и стабильности. Также была обсуждена инициатива Гарибашвили "Мирное соседство на Южном Кавказе".

На встрече также обсуждались вопросы добрососедских отношений и дальнейшего развития стратегического партнерства между Грузией и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Türkiyə regionda sabitlik məsələlərini müzakirə ediblər  

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