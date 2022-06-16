Грузия и Турция обсудили вопросы стабильности в регионе

Мир и стабильность остаются предпосылкой для долгосрочного развития и прогресса в регионе.

Мир и стабильность остаются предпосылкой для долгосрочного развития и прогресса в регионе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с послом Турции в Грузии Фатмой Джерен Язган.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, отметили значимость поддержания мира и стабильности. Также была обсуждена инициатива Гарибашвили "Мирное соседство на Южном Кавказе".

На встрече также обсуждались вопросы добрососедских отношений и дальнейшего развития стратегического партнерства между Грузией и Турцией.