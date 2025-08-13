О нас

Грузия и Турция обсудили углубление сотрудничества в различных областях

Грузия и Турция обсудили углубление сотрудничества в различных областях Грузия и Турция обсудили углубление сотрудничества в различных сферах.
В регионе
13 августа 2025 г. 15:39
Грузия и Турция обсудили углубление сотрудничества в различных областях

Грузия и Турция обсудили углубление сотрудничества в различных сферах.

Как передает Report, об этом написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем аккаунте в "X".

"В рамках моего визита я встретился с Председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем. Во время двусторонней встречи мы обсудили текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Грузией и Турцией, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах", - написал он.

Президент Грузии поблагодарил турецкую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Он также подтвердил заинтересованность Грузии в проведении следующей сессии грузинско-турецкого Совета высокого уровня стратегического сотрудничества.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Кавелашвили подчеркнул, что Грузия поддерживает формулу мирного сосуществования в регионе и готова способствовать укреплению мира и конструктивного сотрудничества. Он также приветствовал продолжающиеся усилия Азербайджана и Армении по установлению прочного мира, способствующие укреплению региональной стабильности и безопасности.

