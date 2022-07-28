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Грузия и Турция доведут товарооборот до 3 млрд долларов

Грузия и Турция доведут товарооборот до 3 млрд долларов Грузия и Турция намерены довести товарооборот между Грузией и Турцией до 3 млрд долларов США.
В регионе
28 июля 2022 г. 16:47
Грузия и Турция доведут товарооборот до 3 млрд долларов

Грузия и Турция намерены довести товарооборот между Грузией и Турцией до 3 млрд долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

По его словам, с целью содействия этому процессу и максимального упрощения торгово-экономического сотрудничества между странами министерства иностранных дел и другие государственные органы активно сотрудничают друг с другом: "В будущем мы постараемся максимально устранить технические барьеры, мешающие этому процессу”.

Глава МИД отметил, что соответствующие меры поддержки осуществляются и в направлении повышения привлекательности грузинского рынка для частного сектора и турецких инвестиций.

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Версия на английском языке Georgia and Turkiye to increase their trade turnover to $3B
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Türkiyə ticarət dövriyyəsini 3 milyard dollara çatdıracaq

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