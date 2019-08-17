Грузия и США подпишут трехлетний договор о военном сотрудничестве

Грузия и США через несколько дней подпишут договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория по итогам встречи с новым военным атташе США полковником Стефани Бегли.

"Через несколько дней у нас будет возможность подписать договор о трехлетнем сотрудничестве. В последующие годы вместе с полковником Стефани Бегли и ее командой мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей", - сказал Л Изория, не сообщив никаких подробностей о договоре.

Отметим, что в оборонном ведомстве вместе с С.Бегли находился бывший военный атташе посольства США Джефри Хартсман, которому Л.Изория передал медаль Чести от президента Грузии и подарки на память. Глава грузинского оборонного ведомства поблагодарил Д.Хартсмана за поддержку Сил обороны Грузии, за вклад, внесенный в процесс углубления сотрудничества между двумя странами, и пожелал удачи в будущей работе.