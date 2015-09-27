​Грузия и Россия обсудили вопросы поставок газа и его транзита в Армению

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе и глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече, состоявшейся на этой неделе в Брюсселе, обсудили вопросы, связанные с поставками в Грузию российского газа и его транзита в Армению.

Как передает Report, заявил К. Каладзе журналистам в воскресенье.

"Это была рабочая встреча. Газотранспортная компания Грузии каждый год оформляет договор с "Газпромом" о поставках природного газа в Грузию", - заявил он.

Oн отметил, что эти встречи происходят ежегодно. "Аналогичная встреча с руководством "Газпрома" состоялась в Брюсселе в связи с поставками газа в Грузию и его транзита", - сказал министр.

В настоящее время поставки в Грузию российского газа осуществляются лишь в виде платы за его транзит в Армению, за что республике остается 10% от общего объема поставок. Основным импортером газа в Грузию является Азербайджан.