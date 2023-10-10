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Грузия и ОАЭ подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве

Грузия и ОАЭ подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве Министр экономики Грузии Леван Давиташвили и государственный министр по вопросам внешней торговли в Министерстве экономики ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между двумя странами.
В регионе
10 октября 2023 г. 20:31
Грузия и ОАЭ подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили и государственный министр по вопросам внешней торговли в Министерстве экономики ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Это соглашение закладывает прочную основу в развитие более прочных и консолидированных торгово-экономических отношений между нашими странами. Укрепление сотрудничества с ОАЭ, как с одним из ведущих государств, представляет для нас очень важный приоритет. ОАЭ всегда стояли во главе инноваций и прогресса, что является важным залогом надежды на будущее и оптимизма", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который дистанционно подключился к церемонии подписания соглашения, прошедшей в ОАЭ.

В свою очередь вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум выразил уверенность, что соглашение даст много возможностей двум странам.

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