Грузия и Норвегия подписали соглашение об обмене секретной информацией

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Норвегии Бордом Иваром Свендсеном.

Как сообщает "Report" со ссылкой на "Грузия Онлайн", стороны обсудили вопросы, входящие в общую сферу интересов и наметили планы дальнейшего сотрудничества.



На встрече коснулись фактов нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии. В ходе встречи подписано соглашение "Об обмене секретной информацией и двусторонней защите".

Отметим, что Борд Ивар Свендсен также является послом Норвегии в Азербайджане.