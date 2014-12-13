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    Грузия и Норвегия подписали соглашение об обмене секретной информацией

    Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Норвегии

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Норвегии Бордом Иваром Свендсеном.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на "Грузия Онлайн", стороны обсудили вопросы, входящие в общую сферу интересов и наметили планы дальнейшего сотрудничества.

    На встрече коснулись фактов нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии. В ходе встречи подписано соглашение "Об обмене секретной информацией и двусторонней защите".

    Отметим, что Борд Ивар Свендсен также является послом Норвегии в Азербайджане.

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