Грузия и Кыргызстан избраны в состав Совета по правам человека ООН

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Генеральной Ассамблее ООН прошли выборы 18 новых членов Совета по правам человека. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, на два места от группы восточноевропейских государств избраны Словения и Грузия. Они получили 179 и 177 голосов соответственно.

От группы западноевропейских и других государств в Совет войдут Швейцария, Германия и Бельгия. От группы азиатских государств в Совет войдут Монголия, Кыргызстан, Республика Корея, Филиппины. От Латинской Америки и Карибского бассейна - Панама, Эквадор и Венесуэла.

В составе Совета по правам человека — 47 государств. Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

Совет по правам человека является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не менее трех раз в год. Одна из этих сессий является основной и длится десять недель.