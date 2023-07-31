Грузия и Китай подписали пакет соглашений о сотрудничестве в разных сферах

Представители правительств Грузии и Китая в рамках встречи грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили со своим китайским коллегой Ли Цяном в Пекине подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, образования и интеллектуально

Представители правительств Грузии и Китая в рамках встречи грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили со своим китайским коллегой Ли Цяном в Пекине подписали меморандумы и соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, образования и интеллектуальной собственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"После встречи (Гарибашвили и Цяня) между правительством Грузии и правительством КНР был подписан план двустороннего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс-один путь", а также меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и устойчивого развития Грузии и Минторговли КНР об инвестиционном сотрудничестве в цифровой экономике", - говорится в сообщении.

Министерства образования Грузии и Китая подписали также меморандум о взаимопонимании, который касается обучения китайскому языку в общеобразовательных заведениях Грузии. Соглашение о сотрудничестве было подписано и между Службой государственного аудита Грузии и Службой национального аудита КНР и т.д.

Грузинская делегация во главе с Гарибашвили находится в Китае с 27 июля. 28 июля Гарибашвили принял участие в церемонии открытия Универсиады в Чэнду. Позже делегация направилась в Пекин. В рамках визита состоялась встреча премьер-министра Грузии с председателем КНР Си Цзиньпином.