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Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты

Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты.
В регионе
3 июня 2025 г. 17:12
Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты

Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель комитета по вопросам спорта парламента Грузии Виктор Саникидзе после встречи с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана.

Он подчеркнул, что данные проекты нацелены на совместное участие спортсменов, обмен опытом и укрепление связей между странами в области спорта:

"В настоящее время ведутся переговоры по конкретным направлениям сотрудничества, и ожидается, что в ближайшем будущем будут запущены совместные проекты. Данная инициатива показывает, что спорт занимает особое место в азербайджано-грузинских отношениях".

Председатель комитета также выразил особую благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Грузии.

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Версия на английском языке Georgia and Azerbaijan plan to implement joint sports projects
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Azərbaycan birgə idman layihələri həyata keçirəcək

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