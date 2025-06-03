Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты

Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты.

Грузия и Азербайджан планируют реализовать совместные спортивные проекты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель комитета по вопросам спорта парламента Грузии Виктор Саникидзе после встречи с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана.

Он подчеркнул, что данные проекты нацелены на совместное участие спортсменов, обмен опытом и укрепление связей между странами в области спорта:

"В настоящее время ведутся переговоры по конкретным направлениям сотрудничества, и ожидается, что в ближайшем будущем будут запущены совместные проекты. Данная инициатива показывает, что спорт занимает особое место в азербайджано-грузинских отношениях".

Председатель комитета также выразил особую благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Грузии.