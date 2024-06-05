Грузия и Армения намерены подать заявку на проведение ЧМ по футболу U20

Федерации футбола Грузии и Армении представили совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году.

Федерации футбола Грузии и Армении представили совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, президенты футбольных федераций Грузии и Армении Леван Кобиашвили и Армен Меликбекян подписали меморандум о сотрудничестве на пресс-конференции в Ереване.

Кобиашвили отметил, что официальную заявку страны подадут в скором времени.

Кроме того, Тбилиси собирается подать заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей.