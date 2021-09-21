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Грузия хочет создать искусственный остров в Черном море

Грузия хочет создать искусственный остров в Черном море На берегу грузинского города Батуми в Черном море планируется создать искусственный остров.
В регионе
21 сентября 2021 г. 13:59
Грузия хочет создать искусственный остров в Черном море

На берегу грузинского города Батуми в Черном море планируется создать искусственный остров.

Как сообщает грузинское бюро Report, остров станет аналогом знаменитого Дубайского "Пальмовых островов".

Глава правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Ризвадзе сообщил, что уже достигнута договоренность с конкретной инвестиционной компанией о строительстве острова: "В проект планируется вложить несколько сотен миллионов долларов".

Он отметил, что соответствующие исследования уникального проекта начнутся в этом году.

В грузинском сегменте социальной сети Facebook появились графические эскизы искусственного острова, вызвавшие активное обсуждение пользователей.

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Версия на английском языке ФотоGeorgia wants to create artificial island in Black Sea
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Qara dənizdə süni ada yaratmaq istəyir

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