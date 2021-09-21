Грузия хочет создать искусственный остров в Черном море

На берегу грузинского города Батуми в Черном море планируется создать искусственный остров.

На берегу грузинского города Батуми в Черном море планируется создать искусственный остров.

Как сообщает грузинское бюро Report, остров станет аналогом знаменитого Дубайского "Пальмовых островов".

Глава правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Ризвадзе сообщил, что уже достигнута договоренность с конкретной инвестиционной компанией о строительстве острова: "В проект планируется вложить несколько сотен миллионов долларов".

Он отметил, что соответствующие исследования уникального проекта начнутся в этом году.

В грузинском сегменте социальной сети Facebook появились графические эскизы искусственного острова, вызвавшие активное обсуждение пользователей.