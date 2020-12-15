Грузия готовится в 2024 году обратиться в ЕС по вопросу членства

"Правительство Грузии будет готово подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе в 2024 году”.

"Правительство Грузии будет готово подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе в 2024 году”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя парламента Грузии Каха Кучава.

По его словам, первая инициатива Комитета по внешним связям законодательного органа будет касаться внешней политики: “В резолюции будут отражены важнейшие направления, которые имеют решающее значение для развития страны. Надо будет предпринять еще много шагов, и необходимо действовать не только на законодательном, но и на исполнительном уровне”.

Председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, в свою очередь, заявил, что в ближайшие 4 года правительство Грузии продолжит движение в направлении полной интеграции в ЕС: “Это и выбор грузинского народа, и программа партии "Грузинская мечта". Грузия будет готова подать заявку на членство в Европейском Союзе в 2024 году”.