"В 2020 году Грузия готовится принять саммит "Восточное партнерство".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, значительная часть бюджета на будущий год возглавляемой им структуры будет потрачена на подготовку к предстоящему саммиту.

Глава МИД подчеркнул, что в 2020 году Грузия впервые будет председательствовать в Совете Европы: "В Грузии пройдет заседание Комитета министров Совета Европы. Кроме того, в стране также запланирован ряд мероприятий".