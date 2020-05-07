​Грузия готовится открыть границы 1 июля

Грузия планирует открыть наземные и воздушные границы 1 июля.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и туризма страны Натия Турнава.

По ее словам, эта дата совпадет с датой приема иностранных туристов.

Министр также сообщила, что с соседними странами будут созданы коридоры безопасности на границах: "В этом направлении ведутся работы. По этим коридорам туристы будут прибывать и отбывать из Грузии".

Н.Турнава отметила, что с компаниями ведутся переговоры о возобновлении авиаперелетов.