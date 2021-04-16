Грузия готовится к применению китайской вакцины

С 27 апреля в Грузии стартует регистрация на вакцинацию китайской вакциной Sinopharm

С 27 апреля в Грузии стартует регистрация на вакцинацию китайской вакциной Sinopharm.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Совет иммунизации при Минздраве Грузии.

Согласно решению, в течение будущей недели завершатся работы по подготовке протоколов и рекомендаций в связи с применением препарата.

Начать процесс вакцинации Sinopharm планируется с будущего месяца.

Грузия 3 апреля закупила 100 тыс. доз китайской вакцины. В соседней стране вакцинация препаратом AstraZeneca стартовала с 15 марта, препаратом Pfizer – с 30 марта.