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    Грузия готовится к экспорту марихуаны

    В стране производство марихуаны на экспорт станет лицензированным видом бизнеса

    Тбилиси. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии рассматривается вопрос производства в стране марихуаны на экспорт для фармацевтических и косметических нужд.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии (МВД).

    Согласно сообщению, в связи с этим подготовлен проект поправок в законодательство.

    В МВД отметили, что в любом случае продажа марихуаны в пределах страны влечет за собой уголовную ответственность.

    По данным местных СМИ, в стране производство марихуаны на экспорт станет лицензированным видом бизнеса, лицензии будут выдаваться путем конкурса.

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