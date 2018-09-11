Грузия готовится к экспорту марихуаны

Тбилиси. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии рассматривается вопрос производства в стране марихуаны на экспорт для фармацевтических и косметических нужд.
Как передает местное бюро Report, об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии (МВД).
Согласно сообщению, в связи с этим подготовлен проект поправок в законодательство.
В МВД отметили, что в любом случае продажа марихуаны в пределах страны влечет за собой уголовную ответственность.
По данным местных СМИ, в стране производство марихуаны на экспорт станет лицензированным видом бизнеса, лицензии будут выдаваться путем конкурса.
Cəmilə BabayevaАвтор новости
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