Грузия готовится к экспорту марихуаны

Тбилиси. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии рассматривается вопрос производства в стране марихуаны на экспорт для фармацевтических и косметических нужд.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии (МВД).

Согласно сообщению, в связи с этим подготовлен проект поправок в законодательство.

В МВД отметили, что в любом случае продажа марихуаны в пределах страны влечет за собой уголовную ответственность.

По данным местных СМИ, в стране производство марихуаны на экспорт станет лицензированным видом бизнеса, лицензии будут выдаваться путем конкурса.