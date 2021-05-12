Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога

Грузия выступает с идеей сделать Тбилиси платформой для диалога по конкретным темам между Азербайджаном и Арменией

Грузия выступает с идеей сделать Тбилиси платформой для диалога по конкретным темам между Азербайджаном и Арменией

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Речь, по словам грузинского министра, может идти о темах экономического характера, связанных с бизнесом или с точки зрения отношений между народами.

Д.Залкалиани выразил готовность Грузии к диалогу между тремя странами Южного Кавказа: "Я уверен, что при наличии политической воли в этом направлении можно добиться значительных результатов".