Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога

Грузия выступает с идеей сделать Тбилиси платформой для диалога по конкретным темам между Азербайджаном и Арменией
Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Речь, по словам грузинского министра, может идти о темах экономического характера, связанных с бизнесом или с точки зрения отношений между народами.
Д.Залкалиани выразил готовность Грузии к диалогу между тремя странами Южного Кавказа: "Я уверен, что при наличии политической воли в этом направлении можно добиться значительных результатов".