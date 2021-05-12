О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога

Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога Грузия выступает с идеей сделать Тбилиси платформой для диалога по конкретным темам между Азербайджаном и Арменией
В регионе
12 мая 2021 г. 19:18
Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога
Давид Залкалиани

Грузия выступает с идеей сделать Тбилиси платформой для диалога по конкретным темам между Азербайджаном и Арменией

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Речь, по словам грузинского министра, может идти о темах экономического характера, связанных с бизнесом или с точки зрения отношений между народами.

Д.Залкалиани выразил готовность Грузии к диалогу между тремя странами Южного Кавказа: "Я уверен, что при наличии политической воли в этом направлении можно добиться значительных результатов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: Azərbaycan və Ermənistana dialoq platforması təklif etməyə hazırıq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi