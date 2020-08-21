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Грузия готова обсудить восстановление авиарейсов с Россией 

Грузия готова обсудить восстановление авиарейсов с Россией  Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе
В регионе
21 августа 2020 г. 14:45
Грузия готова обсудить восстановление авиарейсов с Россией 

”Если России хватит политической воли и позволит эпидемиологическая ситуация, может быть обсужден вопрос возобновления полетов". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Он отметил, что Грузия заинтересована в урегулировании проблемных аспектов в отношениях с Россией: “Проблемы связаны, преимущественно, с оккупированными территориями. Дипломатические отношения были разорваны после оккупации грузинских земель. К сожалению, в этой области нет продвижения. Вопрос восстановления дипломатических отношений не стоит на повестке дня".

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд" выразил надежду на то, что восстановление воздушного сообщения с Грузией станет вопросом ближайшего будущего.

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