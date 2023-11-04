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Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой

Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой Власти Грузии экстрадировали в США, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола по обвинению в руководстве группой, занимающейся махинациями с криптовалютой, задержанного в Батуми.
В регионе
4 ноября 2023 г. 13:37
Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой

Власти Грузии задержали в Батуми и экстрадировали в США разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола по обвинению в создании и организации группы, занимающейся махинациями с криптовалютой.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

Обвиняемый разыскивался правоохранительными органами США за преступления транснационального характера, в частности мошенничество в крупных размерах и отмывание денег.

По данным расследования, он создал крупную преступную организацию, и в рамках организованной группы - не менее 20 мошеннических инвестиционных онлайн-платформ. С их помощью за 6 лет у сотен жертв по всему миру было украдено более 70 млн долларов.

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Версия на английском языке Georgia extradites man accused of cryptocurrency fraud to US

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