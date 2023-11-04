Грузия экстрадировала в США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой

Власти Грузии задержали в Батуми и экстрадировали в США разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола по обвинению в создании и организации группы, занимающейся махинациями с криптовалютой.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Обвиняемый разыскивался правоохранительными органами США за преступления транснационального характера, в частности мошенничество в крупных размерах и отмывание денег.
По данным расследования, он создал крупную преступную организацию, и в рамках организованной группы - не менее 20 мошеннических инвестиционных онлайн-платформ. С их помощью за 6 лет у сотен жертв по всему миру было украдено более 70 млн долларов.