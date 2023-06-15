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Грузия экстрадировала в Казахстан подозреваемого в растрате бюджета экс-чиновника

Грузия экстрадировала в Казахстан подозреваемого в растрате бюджета экс-чиновника Власти Грузии экстрадировали в Казахстан бывшего заместителя главы администрации казахстанского города Тараза, который подозревается в растрате бюджетных средств.
В регионе
15 июня 2023 г. 10:24
Грузия экстрадировала в Казахстан подозреваемого в растрате бюджета экс-чиновника

Власти Грузии экстрадировали в Казахстан бывшего заместителя главы администрации казахстанского города Тараза, который подозревается в растрате бюджетных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Министерством юстиции Грузии удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче бывшего заместителя акима (главы администрации - прим. ред) города Тараза, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге ($111 тыс. - прим. ред)", - говорится в сообщении.

После совершения преступлений экс-чиновник, имя которого не приводится, скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Позже его обнаружили на территории Грузии и задержали.

"В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы", - указали в Генпрокуратуре.

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