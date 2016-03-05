Грузия достигла договоренности с «Газпромом»

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Грузия достигла соглашения с российским газовым гигантом "Газпромом".

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, из Москвы получен положительный ответ на предложение Грузии оставить в силе до конца текущего года прежние условия транзита российского газа в Армению.

Согласно данному решению, Грузия будет по-прежнему получать 10% от объемов транзита.

"Соглашение с "Газпромом" достигнуто, осталось только подписать. Остаемся в рамках того контракта, который действовал на протяжении лет. Мы получим 10% в виде сырья от пропущенных объемов. Что касается будущего года, подождем, в будущем году у нас будут более твердые позиции", - заявил Каладзе.