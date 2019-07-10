Спикер: Грузия должна вести с соседними странами максимально прагматичную политику

"Нельзя игнорировать географию. Мы должны постараться вести с соседними странами максимально прагматичную политику".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

По его словам, есть люди, которые смотрят на вопрос радикально и это является попыткой заработать политические дивиденды.

"Хотя Грузия расположена в довольно сложном регионе, Запад оказывает стране сильную поддержку", - сказал А.Талаквадзе.