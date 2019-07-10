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Спикер: Грузия должна вести с соседними странами максимально прагматичную политику

Грузия должна вести с соседями максимально прагматичную политику

"Нельзя игнорировать географию. Мы должны постараться вести с соседними странами максимально прагматичную политику". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. 

По его словам, есть люди, которые смотрят на вопрос радикально и это является попыткой заработать политические дивиденды. 

"Хотя Грузия расположена в довольно сложном регионе, Запад оказывает стране сильную поддержку", - сказал А.Талаквадзе. 

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