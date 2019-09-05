Ираклий Гарибашвили: Грузия должна производить все виды оружия, кроме ядерного

"Грузия должна производить все виды оружия, кроме ядерного".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая в парламенте заявил кандидат на должность министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он назвал оккупацию 20 процентов территории Грузии главной проблемой для страны: "Сильная грузинская армия представляет жизненно важное значение. Конечно же, я не имею в виду, что силы обороны должны быть направлены против кого-то или чего-то".

И.Гарибашвили отметил, что развитие военной промышленности является одним из основных приоритетов: "Считаю, что Грузия сможет производить все виды оружия, кроме ядерного".