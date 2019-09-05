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Ираклий Гарибашвили: Грузия должна производить все виды оружия, кроме ядерного

Грузия должна производить все виды оружия, кроме ядерного

"Грузия должна производить все виды оружия, кроме ядерного". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая в парламенте заявил кандидат на должность министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили

Он назвал оккупацию 20 процентов территории Грузии главной проблемой для страны: "Сильная грузинская армия представляет жизненно важное значение. Конечно же, я не имею в виду, что силы обороны должны быть направлены против кого-то или чего-то". 

И.Гарибашвили отметил, что развитие военной промышленности является одним из основных приоритетов: "Считаю, что Грузия сможет производить все виды оружия, кроме ядерного".

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