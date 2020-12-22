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Грузия частично смягчает строгий карантинный режим

Грузия частично смягчает строгий карантинный режим С 24 декабря до 2 января 2021 года в Грузии будут применяться послабления строгого карантинного режима
В регионе
22 декабря 2020 г. 14:55
Грузия частично смягчает строгий карантинный режим
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С 24 декабря до 2 января 2021 года в Грузии будут применяться послабления строгого карантинного режима.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение об этом принял Государственный межструктурный координационный совет Грузии.

Согласно решению, в течение этого времени торговые объекты в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави возобновят свою деятельность. Магазины будут работать с 07:00 до 19:00, однако будет осуществляться строгий контроль за потоком клиентов.

Кроме того, ресторанам отелей разрешено работать до 21:00.

Напомним, что с 28 ноября в Грузии применяются жесткие ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. С этого числа по всей стране приостановлена деятельность общественного и междугороднего транспорта, всех торговых объектов, кроме продовольственных магазинов и аптек. Специальный режим будет действовать до 1 февраля следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan sərt karantin rejimini qismən yumşaldır

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