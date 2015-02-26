Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Грузии рассматривает вопрос пересмотра тарифов на газ. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, заявил журналистам руководитель компании "КазТрансГаз-Тбилиси" Гия Бенашвили.

По его словам, на данный момент действуют тарифы, установленные Национальной регулирующей комиссией по энергетике Грузии, однако компания уже обратилась к ней в связи с тарифами. "Правительство Грузии также рассматривает этот вопрос и в ближайшем будущем будет сообщено об этом. Пересмотр тарифов коснется юридических лиц, а не населения", - резюмировал Гия Бенашвили.

По его словам, компания покупает сегодня 100 процентов газа за доллары, а продает за лари. Он добавил, что действующие сегодня тарифы установлены в 2007-2008 годах, а курс лари уже претерпел изменения.

Глава компании также отметил, что, начиная с октября, только лишь из-за изменений курса лари компания потеряла почти 11 млн. лари. "У компании не осталось внутренних резервов, за счет которых можно было бы сделать все – купить газ и обеспечить бесперебойное снабжение газом Тбилиси", - подчеркнул Г.Бенашвили.