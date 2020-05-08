Грузия будет сотрудничать с соседними странами в восстановлении туризма

Посольства Грузии ведут переговоры с государствами о создании безопасных коридоров.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, Израиль и Австрия уже проявили интерес к этому вопросу: "Выразили заинтересованность и соседние страны. И с ними будет осуществляться сотрудничество в этом направлении".

Премьер-министр добавил, что восстановление сферы туризма для Грузии представляет очень важное значение: "Сектор туризма в последние годы был основной движущей силой грузинской экономики".