Грузия будет производить БПЛА совместно с Польшей

Грузия совместно с Польшей будет производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Грузия совместно с Польшей будет производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе во время выступления с ежегодным отчетом в парламенте.

По его словам, созданное совместное грузино-польское предприятие будет производить истребители и разведывательные БПЛА.

Министр отметил, что предприятие будет оснащено современными технологиями, при нем также будет создан Учебный центр.

Дж.Бурчуладзе отметил, что до конца года компания Delta Vebe выпустит БПЛА грузинского производства.