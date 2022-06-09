О нас

Грузия будет производить БПЛА совместно с Польшей

Грузия будет производить БПЛА совместно с Польшей Грузия совместно с Польшей будет производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
В регионе
9 июня 2022 г. 17:19
Грузия будет производить БПЛА совместно с Польшей

Грузия совместно с Польшей будет производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе во время выступления с ежегодным отчетом в парламенте.

По его словам, созданное совместное грузино-польское предприятие будет производить истребители и разведывательные БПЛА.

Министр отметил, что предприятие будет оснащено современными технологиями, при нем также будет создан Учебный центр.

Дж.Бурчуладзе отметил, что до конца года компания Delta Vebe выпустит БПЛА грузинского производства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgia to produce drones jointly with Poland 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Polşa ilə birgə PUA istehsal edəcək

Другие новости из категории

ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине
ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине
9 июня 2022 г. 17:45
В Грузии сокращается срок военной службы
В Грузии сокращается срок военной службы
9 июня 2022 г. 17:43
Сердар Бердымухамедов направил соболезнования в связи с жертвами крушения поезда в Иране
Сердар Бердымухамедов направил соболезнования в связи с жертвами крушения поезда в Иране
9 июня 2022 г. 17:16
Европарламент принял критическую резолюцию в связи с Грузией
Европарламент принял критическую резолюцию в связи с Грузией
9 июня 2022 г. 16:34
Иран проинформировал МАГАТЭ, что убирает 27 камер наблюдения со своих объектов
Иран проинформировал МАГАТЭ, что убирает 27 камер наблюдения со своих объектов
9 июня 2022 г. 15:45
Вопрос предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС будет рассмотрен 17 июня
Вопрос предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС будет рассмотрен 17 июня
9 июня 2022 г. 15:07
ООН: Из-за боевых действий в Европу прибыли более 4,8 млн беженцев из Украины
ООН: Из-за боевых действий в Европу прибыли более 4,8 млн беженцев из Украины
9 июня 2022 г. 15:03
В Грузии еще один оппозиционный депутат лишился мандата
В Грузии еще один оппозиционный депутат лишился мандата
9 июня 2022 г. 14:37
Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию
Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию
9 июня 2022 г. 13:39
Президент Польши: Мы отправили Украине вооружение на 2 млрд долларов
Президент Польши: Мы отправили Украине вооружение на 2 млрд долларов
9 июня 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi