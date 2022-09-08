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Грузия 9 сентября закроет пункт пропуска с Арменией

Грузия 9 сентября закроет пункт пропуска с Арменией Власти Грузии 9 сентября с 11:00 до 23:00 закроют таможенно-пропускной пункт "Ниноцминда" на границе с Арменией из-за перехода таможни на новую информационную систему управления.
В регионе
8 сентября 2022 г. 12:31
Грузия 9 сентября закроет пункт пропуска с Арменией

Власти Грузии 9 сентября с 11:00 до 23:00 закроют таможенно-пропускной пункт "Ниноцминда" на границе с Арменией из-за перехода таможни на новую информационную систему управления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе доходов Министерства финансов Грузии.

"Сообщаем, что 9 сентября текущего года, с 11:00 до 23:00, в связи с реализацией/тестированием новой информационной системы управления и текущих технических работ на таможенно-пропускном пункте "Ниноцминда" будут приостановлены процедуры таможенного контроля", - отмечено в сообщении.

После завершения работ таможенно-пропускной пункт "Ниноцминда" заработает в обычном режиме, круглосуточно. Власти Грузии и Армении находятся в тесном контакте, чтобы беспрепятственно начать пропуск грузов, который накопится на границе за это время, добавили в службе доходов.

Протяженность грузино-армянской границы составляет 224 километра. Помимо "Ниноцминда", на границе работают еще два таможенно-пропускных пункта - "Садахло" и "Гугути".

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Версия на английском языке Georgia to close checkpoint with Armenia on September 9

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