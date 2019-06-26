Грузинскому депутату предъявлены обвинения в организации беспорядков

Прокуратура официально предъявила обвинения депутату парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Нике Мелия в организации группового насилия в ходе акции протеста в Тбилиси 20 июня, а также в руководстве этим процессом и участии в нем, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Напомним, что изначально акция протеста носила мирный характер, но к 22:00 часть участников акции, с использованием силы и напав на полицейских, попыталась взять штурмом здание парламента. Полиция начала разгон с применением слезоточивого газа и резиновых пуль спустя два часа.

С обвинительным постановлением ознакомили адвоката Н.Мелия Георгия Кондахашвили, который явился в прокуратуру вместо своего подзащитного. Депутата ждали в прокуратуре в 10:00, но он не стал туда идти.

В настоящее время, по инициативе прокуратуры, парламент Грузии обсуждает вопрос лишения Н.Мелия депутатского иммунитета, без которого задержание депутата невозможно.