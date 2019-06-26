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Грузинскому депутату предъявлены обвинения в организации беспорядков

Грузинскому депутату предъявлены обвинения в организации беспорядков
Парламент Грузии обсуждает вопрос лишения Ники Мелия депутатского иммунитета, без которого задержание депутата невозможно

Прокуратура официально предъявила обвинения депутату парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Нике Мелия в организации группового насилия в ходе акции протеста в Тбилиси 20 июня, а также в руководстве этим процессом и участии в нем, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Напомним, что изначально акция протеста носила мирный характер, но к 22:00 часть участников акции, с использованием силы и напав на полицейских, попыталась взять штурмом здание парламента. Полиция начала разгон с применением слезоточивого газа и резиновых пуль спустя два часа.

С обвинительным постановлением ознакомили адвоката Н.Мелия Георгия Кондахашвили, который явился в прокуратуру вместо своего подзащитного. Депутата ждали в прокуратуре в 10:00, но он не стал туда идти.

В настоящее время, по инициативе прокуратуры, парламент Грузии обсуждает вопрос лишения Н.Мелия депутатского иммунитета, без которого задержание депутата невозможно. 

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