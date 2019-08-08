Грузинский лари продолжает обесцениваться

Национальный банк Грузии сегодня установил официальный обменный курс национальной валюты на уровне 2,94 лари за $1. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Таким образом, валюта страны после недолгой стабилизации вновь стала обесцениваться.

Лари с начала года до мая колебался в районе 2,67-2,70 лари за $1. Позже он стал обесцениваться и 10 июля в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 лари за $1. После некоторой стабилизации лари продолжил падение: уже 25 июля лари торговался на отметке 2,93 за $1, 30 июля достиг 2,95 за $1, а через день - 2,97. С начала года до 30 июля лари обесценился на 10% по отношению к доллару.